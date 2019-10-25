2019 MAMA分组奖项入围名单公开，网路投票全面启动！

一年一度的MAMA颁奖礼即将在12月4日举办，网路投票昨晚开始，快来支援你最爱的艺人吧！
本次投票从10月24日晚6点开始，至12月3日晚11点50分结束，每天限投票1次，各个奖项中包含两个必投部门「年度歌手」和「年度歌曲」，以及可选部门，如果不投必投部门则无法完成整个投票过程。
目前的投票候选名单，一起来看！
最佳新人女艺人：ITZY，Rocket Punch，BVNDIT，EVERGLOW，昭弥，Cherry Bullet
最佳新人男艺人：AB6IX，ATEEZ，TXT，姜丹尼尔，金在奂，X1
最佳女团：BLACKPINK，TWICE，Red Velvet，MAMAMOO，IZ*ONE，GFRIEND
最佳男团：EXO，GOT7，NCT 127，MONSTA X，防弹少年团，SEVENTEEN
最佳乐队表演：DAY6《Time of Our Life》，M.C the MAX《After You’ve Gone》，NELL《Let’s Part》，N.Flying《Rooftop》，JANNABI《For Lovers Who He sitate》
最佳HIP HOP & URBAN MUSIC：宋旻浩《FIANCE》，Epik High《LOVEDRUNK》，禹元材《Taste》，Crush《NAPPA》，Heize《SHE’S FINE》
最佳演唱团：AKMU《How can I love the heartbreak, you`re the one I love》，WINNER《MILLIONS》，DAVICHI《Unspoken Words》，MAMAMOO《gogobeb e》，脸红的思春期《Bom》，BTOB《Beautiful Pain》
最佳演唱SOLO艺人：金在奂《Begin Again》，朴春《Spring》，BEN《180 Degree》，张凡俊《Karaoke》，CHEN《Beautiful goodbye》，太妍《Four Seasons》
最佳OST：Gummy《Remember Me》（德鲁纳酒店），JANNABI《Take My Hand》（罗曼史是别册附录），张凡俊《Your Shampoo Scent In The Flowers》（浪漫的体质），Paul Kim《 So Long》（德鲁纳酒店），Ha Jin《We All Lie》
最佳合作：昭宥& OVAN《Rain Drop》，李素罗《申请曲(Feat. SUGA of BTS)》，张慧珍&尹敏洙《Drunk On Love》，CHANGMO & Hash Swan & ASH ISLAND & Kim Hyo-Eun《BAND》，Heize《We don’t talk together(Fea t. GIRIBOY)(Prod. By SUGA》
最佳舞蹈女团：(G)I-DLE《Senorit》，BLACKPINK《Kill This Love》，TWICE《FANCY》，Red Velvet《Zimsalabim》，IZ*ONE《Violeta》，GFRIEND《 Sunrise》
最佳舞蹈男团：EXO《TEMPO》，GOT7《ECLIPSE》，NU’EST《BET BET》，MONSTA X《Alligator》，防弹少年团《Boy with Luv》，SEVENTEEN《毒 : Fear》
最佳舞蹈SOLO艺人：宣美《LALALAY》，Jennie《SOLO》，请夏《Gotta Go》，泰民《WANT》，华莎《TWIT》
（图源：Mnet）
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