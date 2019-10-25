「哇～太狠了吧！」30代韓女星不爽男友提分手數次毆打+開車撞人，韓網友：要求公開女星的身份

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暴力的施暴方通常都是男人？ 當施暴方變成女人時更讓人震驚。 因男友打算分手，而毆打男友甚至散播誹謗性謠言的女演員兼綜藝人A某在一審中被判緩刑。

據韓媒報道，女演員A某因涉嫌暴力、誹謗等被判有期徒刑8個月，緩期2年執行。 30代A某與20代B某交往過一段時間，後來B某要求分手，A某堅決不同意，並數次毆打B某，還在未得到B某的許可下闖入對方家中。 之後通過網路散播關於B某的誹謗性言論。



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事件發生去去年10月24日，兩人在餐廳發生爭吵後，B某沒有坐A某的車而是自己走回家，A某一氣之下開車作勢撞向B某，即使B某正坐在前車蓋上也繼續開車，致使B某墜落到路面。兩人回到家後，A某發現B某報警而徹底被激怒，於是對B某暴力相向，包括扭住他的手腕、勒住他的脖子等。被判有期徒刑8個月，緩期2年執行。B某提出分手後，A某依舊不依不饒，目睹到B某與其他女生見面之後，A某就將80餘名B某的朋友拉入群聊中，大爆B某的私密事情。



法院表示：「受害人也不是完全沒有責任，考慮到之前的事情，最終決定對被告人處以緩刑。 」因韓媒並未公開該女藝人的實名，於是韓網上引發了新一輪的競猜，不少人要求公開女藝人的身份信息，甚至有人吐槽：「如果是男藝人的話立刻就公開了，果然這個社會男人是沒有人權的」。



「圖：NATE」

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