「哇～太狠了吧！」30代韩女星不爽男友提分手数次殴打+开车撞人，韩网友：要求公开女星的身份

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暴力的施暴方通常都是男人？ 当施暴方变成女人时更让人震惊。 因男友打算分手，而殴打男友甚至散播诽谤性谣言的女演员兼综艺人A某在一审中被判缓刑。

据韩媒报道，女演员A某因涉嫌暴力、诽谤等被判有期徒刑8个月，缓期2年执行。 30代A某与20代B某交往过一段时间，后来B某要求分手，A某坚决不同意，并数次殴打B某，还在未得到B某的许可下闯入对方家中。 之后通过网路散播关於B某的诽谤性言论。



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事件发生去去年10月24日，两人在餐厅发生争吵后，B某没有坐A某的车而是自己走回家，A某一气之下开车作势撞向B某，即使B某正坐在前车盖上也继续开车，致使B某坠落到路面。两人回到家后，A某发现B某报警而彻底被激怒，於是对B某暴力相向，包括扭住他的手腕、勒住他的脖子等。被判有期徒刑8个月，缓期2年执行。B某提出分手后，A某依旧不依不饶，目睹到B某与其他女生见面之后，A某就将80余名B某的朋友拉入群聊中，大爆B某的私密事情。



法院表示：「受害人也不是完全没有责任，考虑到之前的事情，最终决定对被告人处以缓刑。 」因韩媒并未公开该女艺人的实名，於是韩网上引发了新一轮的竞猜，不少人要求公开女艺人的身份信息，甚至有人吐槽：「如果是男艺人的话立刻就公开了，果然这个社会男人是没有人权的」。



「图：NATE」

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