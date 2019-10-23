(G)I-DLE 談《Queendom》演出經驗 「很高興能凸顯每個成員的魅力」
KPOP 2019年10月23日 星期三13:01 施乃琪
上週 (G)I-DLE 再度在《Queendom》帶來震驚四座的表演，她們對近兩個月來的持續挑戰有什麼想法呢？一起來看看成員的心得吧！
(G)I-DLE 最近為時尚雜誌《ELLE》拍攝了一系列畫報並接受訪問，一如她們在畫報中各自展現的鮮明魅力，隊長小娟也說：「以巫師概念設計的 “LATATA” 表演一直以來都只存在想像中，很高興真的表演出來了，而且感覺希望凸顯成員各自魅力的目標也達成了。」
(G)I-DLE 透露：「一開始參加這個節目時確實覺得有壓力，但後來就越來越樂在其中，其他演出的團體也很照顧我們。」
上週 (G)I-DLE 以彷彿演出一齣音樂劇班的構想，改編了收錄在迷你二輯〈I Made〉中的歌曲 “Put it Straight”，感染力十足的詮釋讓這首原先只有粉絲才認識的歌曲，瞬間成為讓大眾更深入認識她們的最佳途徑。最後就來重溫 (G)I-DLE 上週的表演吧！
（照片或影片來源：CUBE Entertainment、Mnet）
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