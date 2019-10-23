又有一位歐爸要回來了！鄭容和將在11月3日退伍，當天將和粉絲們進行簡短的見面會！ (G)I-DLE 談《Queendom》演出經驗 「很高興能凸顯每個成員的魅力」 姜丹尼爾加碼釋出見面會海報 下週一準備搶票！ Eric Nam 進軍海外音樂市場 11 月發全英語專輯！ AKMU 睽違兩年半開唱 《Sailing》首爾場門票月底開賣！ CIX 回歸在即 搶先在日本發預出道專輯！ 秀英確定出演OCN新劇《看見什麼說什麼》有機會與張赫合作 HWALL公開手寫信宣佈因傷退隊！ THE BOYZ將以11人形式活動 2020年大熱劇預定完成！《Hyena》金惠秀搭戲朱智勛：這組CP太優秀了～ 具惠善新寫真變溫柔精緻OL，談安宰賢：學會了相信自己，而不是相信愛情 VIP你們的錢包要出動了：權志龍聯名又來了！Nike＆CONVERSE總有一款是你所愛♥ 《請融化我吧》男神PD池昌旭與兩位女主的感情戲，香豔火辣大躍進啊！！ 人生逆轉！《我獨自生活》「美大歐巴」金忠宰收入過億，終於能還清助學貸款啦！ 《山茶花開時》宣傳海報的秘密：孔曉振＆姜河那在照中的和諧感不是set好的！

上週 (G)I-DLE 再度在《Queendom》帶來震驚四座的表演，她們對近兩個月來的持續挑戰有什麼想法呢？一起來看看成員的心得吧！

(G)I-DLE 最近為時尚雜誌《ELLE》拍攝了一系列畫報並接受訪問，一如她們在畫報中各自展現的鮮明魅力，隊長小娟也說：「以巫師概念設計的 “LATATA” 表演一直以來都只存在想像中，很高興真的表演出來了，而且感覺希望凸顯成員各自魅力的目標也達成了。」



(G)I-DLE 透露：「一開始參加這個節目時確實覺得有壓力，但後來就越來越樂在其中，其他演出的團體也很照顧我們。」

上週 (G)I-DLE 以彷彿演出一齣音樂劇班的構想，改編了收錄在迷你二輯〈I Made〉中的歌曲 “Put it Straight”，感染力十足的詮釋讓這首原先只有粉絲才認識的歌曲，瞬間成為讓大眾更深入認識她們的最佳途徑。最後就來重溫 (G)I-DLE 上週的表演吧！





（照片或影片來源：CUBE Entertainment、Mnet）

施乃琪@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞