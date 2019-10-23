(G)I-DLE 谈《Queendom》演出经验　「很高兴能凸显每个成员的魅力」

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上周 (G)I-DLE 再度在《Queendom》带来震惊四座的表演，她们对近两个月来的持续挑战有什么想法呢？一起来看看成员的心得吧！

(G)I-DLE 最近为时尚杂志《ELLE》拍摄了一系列画报并接受访问，一如她们在画报中各自展现的鲜明魅力，队长小娟也说：「以巫师概念设计的 “LATATA” 表演一直以来都只存在想像中，很高兴真的表演出来了，而且感觉希望凸显成员各自魅力的目标也达成了。」



(G)I-DLE 透露：「一开始参加这个节目时确实觉得有压力，但后来就越来越乐在其中，其他演出的团体也很照顾我们。」

上周 (G)I-DLE 以彷佛演出一出音乐剧班的构想，改编了收录在迷你二辑〈I Made〉中的歌曲 “Put it Straight”，感染力十足的诠释让这首原先只有粉丝才认识的歌曲，瞬间成为让大众更深入认识她们的最佳途径。最后就来重温 (G)I-DLE 上周的表演吧！





（照片或影片来源：CUBE Entertainment、Mnet）

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