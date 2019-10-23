姜丹尼爾加碼釋出見面會海報 下週一準備搶票！
KPOP 2019年10月23日 星期三12:46 施乃琪
再過一個月姜丹尼爾就要在首爾舉行粉絲見面會了，Danity 們都準備好搶票了嗎？
Konnect Entertainment 今天（23 日）中午公開了姜丹尼爾粉絲見面會《Color on Seoul》的最新海報，以粉嫩順眼的色調為主，呈現出既溫柔又適合秋天的氛圍。
《Color on Seoul》將於 11 月 23、24 兩日在日山 KINTEX 舉行，而這也是姜丹尼爾隻身出道後首度和國內歌迷相見，因此從消息一公開就備受關注，今天的新海報也讓許多粉絲驚喜不已。
配合粉絲見面會，姜丹尼爾還會另外設置展覽區，獨家提供能透過拍照、錄影來留念的互動性裝置，並展出各式各樣的週邊。
另一方面，本月 28 日晚間八點（韓國時間），官方會員就能搶先上 InterPark 購買《Color on Seoul》門票，而 30 日則會全開賣，
（照片或影片來源：Konnect Entertainment）
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