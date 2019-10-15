具荷拉＆Amber＆安宰贤PO文悼念Sulli：「在那个世界里就做真理想做的吧」
明星 2019年10月15日 星期二10:43 Sani
昨日Sulli突然被发现离世，生前好友、合作过的艺人纷纷在SNS上表达了悼念之情。
Sulli好友、曾经和她一起拍照被质疑「洛丽塔」的具荷拉，在个人IG上PO出两人的合照，留言说：「在那个世界里就做真理想做的吧。 」（注：Sulli本名崔真理）
Sulli在f(x)时的队友Amber原本计画在10月15日公开新专辑《X》，昨晚她也在IG上PO出黑色图片的限时动态，表示将暂停活动：「因为最近的事情，我将暂停即将进行的活动。 对不起各位。 谢谢关心。 」
曾与Sulli合作电影《我要做男神》的安宰贤，也在IG上PO文表达了混乱的心情：「不是的，不是的吧...... 对吧，不是的吧？ 是网路和记者们不正常对吧？ 是我缺乏现实感，是因为现在吃的药太多、是我不正常，对吧...... 是我不对劲吧......」令人心碎。
（图源：Amber、具荷拉、安宰贤IG）
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