具荷拉＆Amber＆安宰贤PO文悼念Sulli：「在那个世界里就做真理想做的吧」

具荷拉＆Amber＆安宰贤PO文悼念Sulli：「在那个世界里就做真理想做的吧」

明星   2019年10月15日   星期二10:43   Sani   6

昨日Sulli突然被发现离世，生前好友、合作过的艺人纷纷在SNS上表达了悼念之情。

Sulli好友、曾经和她一起拍照被质疑「洛丽塔」的具荷拉，在个人IG上PO出两人的合照，留言说：「在那个世界里就做真理想做的吧。 」（注：Sulli本名崔真理）


Sulli在f(x)时的队友Amber原本计画在10月15日公开新专辑《X》，昨晚她也在IG上PO出黑色图片的限时动态，表示将暂停活动：「因为最近的事情，我将暂停即将进行的活动。 对不起各位。 谢谢关心。 」

曾与Sulli合作电影《我要做男神》的安宰贤，也在IG上PO文表达了混乱的心情：「不是的，不是的吧...... 对吧，不是的吧？ 是网路和记者们不正常对吧？ 是我缺乏现实感，是因为现在吃的药太多、是我不正常，对吧...... 是我不对劲吧......」令人心碎。

（图源：Amber、具荷拉、安宰贤IG）

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻
留言/评论
  • Yuwei Chen
    真的好不捨😭
    1小时前
  • Wynonna Chu
    安宰賢跟具荷拉的生活也並不好過，希望他們可以振作，重新過新的人生，祝福你們。
    1小时前
  • Winnie Wang
    我不熟悉雪莉，但這件事讓我也感同身受的難過
    17分前
  • Ambie MeiMei Lee
    還有革兒😢
    1小时前
  • Kit Chan
    希望荷拉堅強下去
    1小时前
→更多留言...(1)
在Facebook上的留言
主页 » 明星 » 具荷拉＆Amber＆安宰贤PO文悼念Sulli：「在那个世界里就做真理想做的吧」
© 2019 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 广告查询 免责声明 招募写手