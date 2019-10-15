《意外發現的一天》花絮也很甜，路雲對金惠允的五大暖男行徑有夠自然～
韓劇 2019年10月15日 星期二10:35 MiJimin
【花絮影片】連工作人員也忍不住稱讚路雲：「根本就是選手啊～！」（光長相就是極品選手了XD）
MBC 熱門水木劇《意外發現的一天》（又譯：偶然發現的一天／每週三、四播出）劇組公開的最新花絮中，一天（路雲 飾）對端午（金惠允 飾）從戲裡到戲外的暖男行為被收錄在影片之中，曝光後也引發粉絲們的熱烈討論。
一開始工作人員詢問路雲有沒有看播出後的評論，路雲表示：「沒看評論但有好好看播出了。」結果也大多是稱讚路雲很帥的留言。
▼完整花絮：
之後就銜接到了一天幫端午拿傘的畫面，路雲忍不住說：「端午呢…真的是很需要伸手幫她一把的人。」
除了幫她拿雨傘外，還有就是…
1.幫她把東西放回高處
2.幫端午喬個位置坐
3.把蹲著的端午給扶起來
4.下來的時候也要小心翼翼地扶著
5.掉在衣服上的花也…幫忙拿下來XD
真的是從頭幫到尾啊～！當然畫面拍出來也很好看，劇組也在一旁稱讚說：「一天真的是很會耶」、「是選手嗎？XD」
演員們年齡相仿，現場相處也很融洽，在路雲的觀察下，更搞笑模仿起金惠允的表情，真的是一模一樣太傳神啦～！XDDD
（圖自：MBC drama）
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