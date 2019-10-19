「這到底算不算分手暴力？」具惠善：恨過安宰賢也曾想毀掉他，現在終於解恨了！

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對於安宰賢和具惠善的「離婚門」，從女方一開始的SNS爆料，到男方的官方聲明，再到女方突然表示「我不再愛他」，離婚過程可以說是百轉曲折，已經有不少人表示看「戲」看累了。

最近一直通過SNS公開平穩近況、曬出個人照的具惠善於10月13日又在SNS上表示：「正在打離婚官司，聽說時間會很長，那段時間裡我很恨他（安宰賢），也希望他就這樣毀掉，但現在的我已經解恨了， 從今天起這裡不會再出現關於他的消息，因為我不再愛他了。 」

之後具惠善也如她所言一般，之前的所有爆料已經讓她解恨，現在所發的內容不是寵物狗就是自拍照，看上去一片祥和，這是否也說明具惠善對安宰賢的爆料也告一段落了呢？ 既然會這樣結束，當初又為何將事情捅得如此大？



和大部分選擇安靜離婚的明星夫婦不同，具惠善一開始就選擇了利用網路來爆料家庭私事，先指責安宰賢因為「三年之癢」而變心，爆料更是字字珠心，贏得了廣大粉絲和網友的同情心。 雖然具惠善還沒到「欺騙」民眾的程度，但確實是因為這份同情心，也讓作為旁觀者的我們忘記了清官難斷家務事，夫妻關係的破碎原因複雜，除了當事人之外誰都無法說清楚。

作為藝人，具惠善應該知道她的一切言行都將封死靠形象吃飯的安宰賢的娛樂圈之路。 她想要「埋葬」安宰賢的理由就是他變心了，而最開始的我們其實也因為同情心，成了幫助具惠善「埋葬」安宰賢的幫兇。



這之後具惠善對安宰賢的爆料也越來越深入、詳細，公開了安宰賢和公司女代表的對話、說安宰賢喝醉酒之後和多名女生曖昧，指責安宰賢生日當天拋下她卻和其他女生慶生。 而安宰賢也在多番爆料之後差點事業盡毀，不僅退出了綜藝節目，多個廣告代言也被撤掉，參演的電視劇更是被詬病，韓國當時甚至還掀起了「抵制安宰賢」運動。 原本只是單純的藝人離婚事件，甚至演變成了社會話題。



具惠善的爆料並未到此結束，稱安宰賢出軌，與正在拍攝的新劇中的女演員有染，自己手握兩人在酒店的照片。 因安宰賢當時正在拍攝的電視劇只有《有瑕疵的人們》，立刻就讓民眾聯想到了吳漣序和金瑟祺，害得兩人急忙撇清關係，一度要起訴具惠善。 所謂的酒店合影后來也被澄清是很久之前安宰賢和前女友所拍，而具惠善還在以往的一檔舊節目中提到過。

在具惠善各種毀滅式爆料之後，她突然改變口風，竟表示：「恨過他，也希望他就這樣毀掉，但現在的我已經解恨了。 」 從爆出離婚開始，具惠善可以說是通過SNS全程「直播」了兩人的恩怨，雖然經常是PO文之後沒多久就刪掉，但依舊有不少內容被各大媒體截圖曝光，更有韓媒直指她根本就是「分手暴力」， 想要葬送安宰賢的事業。

「圖：具惠善IG」

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