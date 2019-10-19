「这到底算不算分手暴力？」具惠善：恨过安宰贤也曾想毁掉他，现在终於解恨了！

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对於安宰贤和具惠善的「离婚门」，从女方一开始的SNS爆料，到男方的官方声明，再到女方突然表示「我不再爱他」，离婚过程可以说是百转曲折，已经有不少人表示看「戏」看累了。

最近一直通过SNS公开平稳近况、晒出个人照的具惠善於10月13日又在SNS上表示：「正在打离婚官司，听说时间会很长，那段时间里我很恨他（安宰贤），也希望他就这样毁掉，但现在的我已经解恨了， 从今天起这里不会再出现关於他的消息，因为我不再爱他了。 」

之后具惠善也如她所言一般，之前的所有爆料已经让她解恨，现在所发的内容不是宠物狗就是自拍照，看上去一片祥和，这是否也说明具惠善对安宰贤的爆料也告一段落了呢？ 既然会这样结束，当初又为何将事情捅得如此大？



和大部分选择安静离婚的明星夫妇不同，具惠善一开始就选择了利用网路来爆料家庭私事，先指责安宰贤因为「三年之痒」而变心，爆料更是字字珠心，赢得了广大粉丝和网友的同情心。 虽然具惠善还没到「欺骗」民众的程度，但确实是因为这份同情心，也让作为旁观者的我们忘记了清官难断家务事，夫妻关系的破碎原因复杂，除了当事人之外谁都无法说清楚。

作为艺人，具惠善应该知道她的一切言行都将封死靠形象吃饭的安宰贤的娱乐圈之路。 她想要「埋葬」安宰贤的理由就是他变心了，而最开始的我们其实也因为同情心，成了帮助具惠善「埋葬」安宰贤的帮凶。



这之后具惠善对安宰贤的爆料也越来越深入、详细，公开了安宰贤和公司女代表的对话、说安宰贤喝醉酒之后和多名女生暧昧，指责安宰贤生日当天抛下她却和其他女生庆生。 而安宰贤也在多番爆料之后差点事业尽毁，不仅退出了综艺节目，多个广告代言也被撤掉，参演的电视剧更是被诟病，韩国当时甚至还掀起了「抵制安宰贤」运动。 原本只是单纯的艺人离婚事件，甚至演变成了社会话题。



具惠善的爆料并未到此结束，称安宰贤出轨，与正在拍摄的新剧中的女演员有染，自己手握两人在酒店的照片。 因安宰贤当时正在拍摄的电视剧只有《有瑕疵的人们》，立刻就让民众联想到了吴涟序和金瑟祺，害得两人急忙撇清关系，一度要起诉具惠善。 所谓的酒店合影后来也被澄清是很久之前安宰贤和前女友所拍，而具惠善还在以往的一档旧节目中提到过。

在具惠善各种毁灭式爆料之后，她突然改变口风，竟表示：「恨过他，也希望他就这样毁掉，但现在的我已经解恨了。 」 从爆出离婚开始，具惠善可以说是通过SNS全程「直播」了两人的恩怨，虽然经常是PO文之后没多久就删掉，但依旧有不少内容被各大媒体截图曝光，更有韩媒直指她根本就是「分手暴力」， 想要葬送安宰贤的事业。

「图：具惠善IG」

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