【有片】《一日三餐》從「打工仔」晉升為「主廚」！朴敘俊料理義大利麵和蒜油蝦 讓人看了不禁口水直流
綜藝 2019年10月14日 星期一11:22 JiaJia
「偷渡」許多食材到三餐小屋的朴敘俊，讓三餐家人們也能在山村裡吃到西料理！甚至還有消夜，變成「一日四餐」了～
tvN綜藝節目《一日三餐－山村篇》於上週五（11日）晚間播出的10集。曾以「打工仔」身分出演《尹食堂2》的朴敘俊，晉升為「主廚」，親自料理義大利麵，還帶來牛肉要與三餐家人們分享，現場氣氛相當愉悅。
看到廉晶雅、尹世雅和朴素丹的「大手筆」，朴敘俊其實不太習慣。終於到了一大面要起鍋的時候，麵條堆砌成小山，簡直就是「炊事兵」作的啊，不禁引發爆笑。
因為朴敘俊的到來，三餐家人們也能在山村裡吃到西餐。看看這些料理的外貌…真的看餓了！
吃完晚餐，在屋內聊天、玩了一陣子的遊戲後，朴敘俊突然提議：「想吃點什麼嗎…？」原來他還準備了蝦子，並製作了「蒜油蝦」當成消夜！雖然朴敘俊苦惱地說：「我好像把事情搞大了…」但大家連忙說：「不是的～」還稱讚朴敘俊廚藝很好。多虧朴敘俊，三餐家人才有口福呀～
（圖片、影片來源：tvN《一日三餐》）
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