距離「月球之旅」公約又近了一步！羅PD：「拜託大家不要再訂閱了，可以直接搜尋影片看就行！」

距離「月球之旅」公約又近了一步！羅PD：「拜託大家不要再訂閱了，可以直接搜尋影片看就行！」

明星   2019年10月14日   星期一11:40   Yuan   20

離100萬越來越近啦！三人直播時還提出了《送姜鎬童去喜馬拉雅山》的新企劃，姜鎬童聽到不知道會怎樣啊 XD

日前，羅䁐錫PD在Youtube頻道「채널나나나」進行直播，就提到：「如果成功（100萬訂閱）的話，我們就立刻將李壽根、殷志源送去月球。」當下申PD聽到非常驚慌，就連殷志源本人聽到也表示：「這都是什麼狗屎一樣的廢話，月球要怎麼去？」

頻道的訂閱數也不停的飆漲，上週（11日）李壽根、殷志源、羅PD進行直播時是76萬（目前78萬），羅PD在直播時也提到：「從學習出發進行的調查結果顯示，月球之旅一人費用為4000億韓元，兩人的費用為8000億韓元。所以拜託大家不要再訂閱了，可以直接搜尋影片看就行！」

在直播中，三人還不顧當事人的想法...還提出了《送姜鎬童去喜馬拉雅山》的新企劃，繼《去冰島的三餐》之後，是否會再次推出這系列的節目，也讓不少觀眾都很期待。


（圖：채널나나나）

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留言/評論
  • 許閔淑
    姜鎬童：為什麼我的事情都是看新聞才知道的？
    1小時前
  • Bloonsky Lee
    反而比較想看到當年兩天一夜因智利地震而無法挑戰的南極之行。
    1小時前
  • 嚴明麗
    一定要訂閱 ˙˙˙˙˙ 你越怕我越愛
    14分前
  • 成龍
    1小時前
  • Alice Huang
    黃敏慧
    46分前
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