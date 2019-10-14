距離「月球之旅」公約又近了一步！羅PD：「拜託大家不要再訂閱了，可以直接搜尋影片看就行！」
明星 2019年10月14日 星期一11:40 Yuan
離100萬越來越近啦！三人直播時還提出了《送姜鎬童去喜馬拉雅山》的新企劃，姜鎬童聽到不知道會怎樣啊 XD
日前，羅䁐錫PD在Youtube頻道「채널나나나」進行直播，就提到：「如果成功（100萬訂閱）的話，我們就立刻將李壽根、殷志源送去月球。」當下申PD聽到非常驚慌，就連殷志源本人聽到也表示：「這都是什麼狗屎一樣的廢話，月球要怎麼去？」
頻道的訂閱數也不停的飆漲，上週（11日）李壽根、殷志源、羅PD進行直播時是76萬（目前78萬），羅PD在直播時也提到：「從學習出發進行的調查結果顯示，月球之旅一人費用為4000億韓元，兩人的費用為8000億韓元。所以拜託大家不要再訂閱了，可以直接搜尋影片看就行！」
在直播中，三人還不顧當事人的想法...還提出了《送姜鎬童去喜馬拉雅山》的新企劃，繼《去冰島的三餐》之後，是否會再次推出這系列的節目，也讓不少觀眾都很期待。
（圖：채널나나나）
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