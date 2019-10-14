【有片】《一日三餐》从「打工仔」晋升为「主厨」！朴叙俊料理义大利面和蒜油虾 让人看了不禁口水直流
综艺 2019年10月14日 星期一11:22 JiaJia
「偷渡」许多食材到三餐小屋的朴叙俊，让三餐家人们也能在山村里吃到西料理！甚至还有消夜，变成「一日四餐」了～
tvN综艺节目《一日三餐－山村篇》於上周五（11日）晚间播出的10集。曾以「打工仔」身分出演《尹食堂2》的朴叙俊，晋升为「主厨」，亲自料理义大利面，还带来牛肉要与三餐家人们分享，现场气氛相当愉悦。
看到廉晶雅、尹世雅和朴素丹的「大手笔」，朴叙俊其实不太习惯。终於到了一大面要起锅的时候，面条堆砌成小山，简直就是「炊事兵」作的啊，不禁引发爆笑。
因为朴叙俊的到来，三餐家人们也能在山村里吃到西餐。看看这些料理的外貌…真的看饿了！
吃完晚餐，在屋内聊天、玩了一阵子的游戏后，朴叙俊突然提议：「想吃点什么吗…？」原来他还准备了虾子，并制作了「蒜油虾」当成消夜！虽然朴叙俊苦恼地说：「我好像把事情搞大了…」但大家连忙说：「不是的～」还称赞朴叙俊厨艺很好。多亏朴叙俊，三餐家人才有口福呀～
（图片、影片来源：tvN《一日三餐》）
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