丁海寅首支真人秀來襲！ 15日赴美拍攝《行走報告書》，11月開播
綜藝 2019年10月14日 星期一11:20 Sani
終於有丁海寅自己的真人秀節目可看了！ 據KBS 2TV透露，丁海寅將在明日（15日）飛往美國，和現實中的朋友們一起在紐約漫步旅行！
丁海寅素有「國民年下男」、「愛情片匠人」之稱，螢幕形象充滿浪漫氣息，這次拍攝真人秀，就要首次公開不加修飾的素顏模樣啦！
這檔節目是韓國知名長壽教養節目——KBS 1TV《走向世界》的綜藝版本，不僅僅是旅行真人秀，更將加入記錄徒步旅行過程的紀錄片概念，令人期待。
同時，《行走報告書》也將借鑒《走向世界》節目中PD參與企劃、出演、拍攝的製作方式，由丁海寅全面負責旅行中的各個細節，而不僅僅是出演。
此外，不僅拍攝地點紐約是丁海寅心中的「0順位旅行地」，一起旅行的朋友——尹鐘建（音）、任賢秀（音）也都是丁海寅親自請來的真實朋友，旅行期間觀眾不僅可以一窺丁海寅的個人喜好，還能看到三位好友之間的有趣互動。
製作組透露：「丁海寅對這檔節目非常有野心，事前會議時在筆記上寫了密密麻麻的願望清單、讓製作組十分吃驚，還說要做出足以繼承《走向世界》的節目。 」
《丁海寅的行走報告書》將在11月開始播出，一起期待吧！
（圖源：KSD，KBS 2TV，丁海寅IG）
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