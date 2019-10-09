DAY6 睽違兩年發正規專輯！成員參與全曲創作
KPOP 2019年10月9日 星期三11:02 施乃琪
繼 2017 年底的〈MOONRISE〉後，DAY6 終於要推出睽違兩年的正規專輯，實在等不及啦！
JYP Entertainment 今天（9 日）公開了 DAY6 最新專輯〈The Book of Us : Entropy〉的完整曲目表，以主打歌 “Sweet Chaos” 為首一共收錄了 11 首歌。“Sweet Chaos” 描寫愛情裡甜蜜與混亂共存的狀態，以搖擺樂 (swing) 為主要樂風，加上龐克和搖滾元素，將是 DAY6 出道以來節奏最快的歌曲。
每次都帶著自創曲回歸的 DAY6 這次當然也沒有例外，除了 Young K 依舊包辦大部分歌詞外，Jae 和元弼也為數首歌曲參與作詞，而隊長晟鎭也參與了三首歌的作曲工作。
〈The Book of Us : Entropy〉將於 22 日經由各大音源網站全面發行，My Day 們在那之前也別忘了關注更多預告！
（照片或影片來源：JYP Entertainment）
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