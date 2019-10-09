DAY6 睽违两年发正规专辑！成员参与全曲创作
KPOP 2019年10月9日 星期三11:02 施乃琪
继 2017 年底的〈MOONRISE〉后，DAY6 终於要推出睽违两年的正规专辑，实在等不及啦！
JYP Entertainment 今天（9 日）公开了 DAY6 最新专辑〈The Book of Us : Entropy〉的完整曲目表，以主打歌 “Sweet Chaos” 为首一共收录了 11 首歌。“Sweet Chaos” 描写爱情里甜蜜与混乱共存的状态，以摇摆乐 (swing) 为主要乐风，加上庞克和摇滚元素，将是 DAY6 出道以来节奏最快的歌曲。
每次都带著自创曲回归的 DAY6 这次当然也没有例外，除了 Young K 依旧包办大部分歌词外，Jae 和元弼也为数首歌曲参与作词，而队长晟鎭也参与了三首歌的作曲工作。
〈The Book of Us : Entropy〉将於 22 日经由各大音源网站全面发行，My Day 们在那之前也别忘了关注更多预告！
（照片或影片来源：JYP Entertainment）
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