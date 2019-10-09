《他人即地獄》10集裡隱藏的秘密大家都找到了嗎？這是一首藏頭詩啊

人氣韓劇《他人即地獄》完美落幕，當眾人還沉浸在任時完的精彩演技中時，劇組突然公開了一個小秘密，被觀眾們大讚心思巧妙。
《他人即地獄》講述了來到首爾拼搏的青年住進一家名為伊甸園的考試院後，因周圍房客而體驗到地獄生活的故事，由任時完和李棟旭攜手主演，這對男男CP不論是顏值，還是演技都十分出彩。 李棟旭完美詮釋新一代「變態帥」，任時完精彩演繹癲狂狀態，每一集都讓觀眾們看得津津有味。
尤其是第10集，大結局的反轉令所有觀眾震驚。 眾人也紛紛開始重新關注起每一集的副標題。 改編自同名漫畫的電視劇版《他人即地獄》共分10集播出，每一集都有副標題，一次是「他人即地獄타인은 지옥이다」、「人間本能인간 본능」、「隱秘的耳語은밀한 속삭임」、「精神錯亂정신착란」、「瑪律特隨筆말테의 수기」、「迷失로스트」 、「地下室的恐怖지하실의 공포」、「繃緊的聲音옥죄는 목소리들」、「認知脫節인지 부조화」、「煤氣燈가스 라이팅」。
最後一集「煤氣燈」在心理學上指一種心理操縱方式，即操縱者試圖讓對方(一個或一群人)去質疑自己對事實的理解、記憶或觀點。 整部劇其實都在循序漸進地講述任時完如何被李棟旭洗腦，並最終實施惡行。 不得不說，劇組心思巧妙，用最後一集的副標題點題。
而劇組還透露了一個隱藏在副標題中的秘密，10集副標題其實是一首藏頭詩，首字合在一起就是「他人真的是地獄嗎」。 總認為自己作惡都是受外界、他人影響，自己是不得已而為之。 然而一念成佛，一念成魔，從來人都是依心而為，作惡也只是你內心的真實反映而已。
「圖：《他人即地獄》」
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