SF9将巡演到澳门啦！港澳地区首次开骚见「Fantasy」～

SF9快来到澳门跟大家见面啦～
SF9由永斌、仁诚、在允、达渊、路云、朱豪、太阳、辉映和澯熙组成，作为FNC娱乐旗下首个男子跳舞组合，甫一出道便成为Kpop界焦点所在。 SF9 在11月24日於「澳门百老汇™」百⽼汇舞台举行的《2019 SF9 LIVE FANTASY #2 UNIXERSE IN MACAU》澳门站同粉丝见面。
SF9是「Sensational Feeling 9」的缩写，有著让世人惊艳的少年们之意。他们在2016年透过FNC娱乐举办的选秀节目《d.o.b》中胜出，并在同年10月5日正式出道。 今年SF9更进军欧美，由芝加哥开始，巡经纽约、洛杉矶、莫斯科、柏林、巴黎、伦敦等地，举行共10站的欧美巡演，跟世界各地的粉丝及歌迷见面。
来到今年暑假，SF9则正式开始《2019 SF9 LIVE FANTASY #2 UNIXERSE》巡回演唱会，由首尔起步，历经台湾、马尼拉等地，11月24日将会来到「澳门百老汇™」,百老汇舞台举行澳门站演唱会。这次是SF9出道以来第一次在澳门举行的solo演唱会， FANTASY们 (SF9粉丝)必定要把握机会近距离接触SF9。门票分为$1,280 VIP，以及$880门票。
2019 SF9 LIVE FANTASY #2 UNIXERSE IN MACAU澳门站
演出日期：2019年11月24日 (日) 19:00
演出地点：「澳门百老汇™」,百老汇舞台 / Broadway Macau™, Broadway Theatre
主办单位：万星国际娱乐文化有限公司
门票价格：HKD/MOP $1,280、$880
粉丝福利：
- Hi-touch：全员
- 团体照(每组20人)：购买价值VIP HKD/MOP $1,280门票者中抽选300人
- 签名海报：购买价值VIP HKD/MOP $1,280门票者中抽选100人
- 签名拍立得照片：购买价值VIP HKD/MOP $1,280门票者中抽选90人
公开售票时间：2019年10月15日10:00
售票网站：「澳门百老汇」- https://www.broadwaymacau.com.mo/
「大麦网」- https://www.damai.cn
「KLOOK」- https://www.klook.com/zh-HK/activity/28597
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