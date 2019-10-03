《人氣歌謠》MC大換血！ MONSTA X玟赫 & NCT在玹 & April娜恩全新加盟，20日首秀！
綜藝 2019年10月3日 星期四10:49 Sani
目前擔任《人氣歌謠》MC的SEVENTEEN珉奎和演員申銀秀將從節目中下車，換由玟赫、在玹和娜恩主持，期待3位新MC的精彩表現！
昨日據韓媒報導，《人氣歌謠》任命了3位新的MC，就是MONSTA X成員玟赫、NCT成員在玹和April成員娜恩，這三人都出演了不少綜藝節目，並且展現出良好的綜藝感和主持功力。
玟赫此前在《人氣歌謠》、SBS MTV《The SHOW》等節目中擔任過特別MC，主持風格穩定又有特色、頗受好評。
娜恩也在KBS 2TV《Music Bank》、Mnet《M! Countdown》擔任過特別MC。
在玹則是早已受到認可的「主持型愛豆」，2015年SM Rookies時期就和道英一起擔任MBC Music《Show！ Champion》的MC，超出普通新人水準的主持功力讓大家印象十分深刻。
現任MC珉奎和申銀秀將主持到本週末（6日）為止，13日播出《人氣歌謠Super Concert in仁川》，之後20日的節目裡就可以看到三位新MC啦，加油！
（圖源：KSD）
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