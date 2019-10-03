《人气歌谣》MC大换血！ MONSTA X玟赫 & NCT在玹 & April娜恩全新加盟，20日首秀！

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目前担任《人气歌谣》MC的SEVENTEEN珉奎和演员申银秀将从节目中下车，换由玟赫、在玹和娜恩主持，期待3位新MC的精彩表现！

昨日据韩媒报导，《人气歌谣》任命了3位新的MC，就是MONSTA X成员玟赫、NCT成员在玹和April成员娜恩，这三人都出演了不少综艺节目，并且展现出良好的综艺感和主持功力。

玟赫此前在《人气歌谣》、SBS MTV《The SHOW》等节目中担任过特别MC，主持风格稳定又有特色、颇受好评。



娜恩也在KBS 2TV《Music Bank》、Mnet《M! Countdown》担任过特别MC。



在玹则是早已受到认可的「主持型爱豆」，2015年SM Rookies时期就和道英一起担任MBC Music《Show！ Champion》的MC，超出普通新人水准的主持功力让大家印象十分深刻。



现任MC珉奎和申银秀将主持到本周末（6日）为止，13日播出《人气歌谣Super Concert in仁川》，之后20日的节目里就可以看到三位新MC啦，加油！

（图源：KSD）

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