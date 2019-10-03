TWICE 回歸後首冠入袋 躍上 Gaon Chart 單週專輯榜首！
KPOP 2019年10月3日 星期四10:54 施乃琪
TWICE 在發行迷你八輯後火速地拿下了第一座音樂節目獎盃，成員們致詞也不忘向一起努力準備專輯的 Mina 道謝！
昨天（2 日）在 MBC Music 播出的《Show Champion》中，TWICE 以最新主打歌 “Feel Special” 擊敗了 AKMU、X1、臉紅的思春期以及 SEVENTEEN 等勁敵，成為 10 月第一週的冠軍得主。
TWICE 在獲獎後除了感謝寫歌的朴軫永外，也特別表示：「雖然很不容易，但 Mina 還是鼓起勇氣一起準備專輯，真的很謝謝她，也非常感謝 ONCE！」
在這同時， TWICE 在今天公開的 Gaon Chart 中也憑迷你八輯〈Feel Special〉拿下專輯榜冠軍，在 Social 2.0 榜上則名列第二，恭喜她們！
（照片與影片來源：JYP Entertainment、MBC Music）
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