太暖！俞承豪領養2隻小貓咪，認證照笑容超開心❤

又一位踐行「領養代替購買」的韓星，俞承豪真的太棒啦！
近日一位貓咪主題的韓國Youtuber「갑수목장gabsupasture」透露，他救助的兩只遭人遺棄的小貓咪Gomi和Dori找到了新的主人，而領養人不是別人，正是演員俞承豪！
這位博主一個月前在街邊撿到這對貓咪兄妹，於是開始擔任它們的臨時照護者：「一個月之前就有很多人表示擔心和鼓勵，在頻道上公開Gomi和Dori的影片後，俞承豪一直有表示希望提供幫助。 」原來這一個月中間，博主和俞承豪進行了不少溝通，最終才決定由俞承豪來領養這對貓咪兄妹。
博主表示：「非常開心能把這些像天使一樣的孩子帶到非常好的保護者身邊。 它們一定會過上幸福的生活。 」還公開了領養認證照片，俞承豪雙手抱著小貓咪一臉笑容，隔著螢幕仿佛都能感受到他的開心耶：
而俞承豪也是知名的愛貓人士，經常在IG上PO出貓貓照片，退伍當天被問到最想見誰時都表示是家中兩只貓咪XD相信他一定會好好照顧可愛的Gomi和Dori！
此外，成勛之前也領養了一隻被人遺棄還不幸患病的狗狗，身體力行「領養代替購買」的口號，真的讓人點讚！
有網友表示：「如果俞承豪有機會出演《我獨自生活》，希望Domi和Dori一定也要出鏡啊！ 」
（圖源：KSD，IG@youumbba，갑수목장）
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