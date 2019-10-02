單身女性獨居千萬要小心！金淑遭遇電梯驚魂，被口罩男尾隨
明星 2019年10月2日 星期三09:55 Rui
單身女孩獨自居住其實存在一定的危險，金淑自爆了一件可怕的獨居故事。
《戀愛的干預2》中金淑公開了自己的驚險故事。 有次金淑一個人回家，就像往常一樣乘電梯上樓。 誰知就在電梯門就要關上的一瞬間，一個戴著口罩和帽子的男人突然闖了進來。 他將手深深地插在口袋裡，就站在金淑的身旁。
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口罩男一直沒有按樓層，而金淑發現對方在偷瞄自己，十分害怕的金淑不得不開口問：「你要去幾層？ 」然而口罩男一直沒有說話。 金淑一邊回想當時的情景一邊後怕地表示：「當時真的超怕他從口袋裡掏出東西來。 」
電梯繼續上行到了金淑的樓層，開門之後金淑就立刻走了出來，而口罩男依舊一動不動地盯著她看，就在電梯門要關上的時候兩人的視線也一直沒有避開。 金淑解釋：「我就是害怕在我轉身的時候他突然跟上來。 」因為口罩男並沒有按樓層，因此電梯就那樣靜靜停在了金淑家門口，好在之後電梯下行去了1樓。 事後金淑從玄關偷看，發現口罩男已經逃走。
「圖：《戀愛的干預2》」
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