這是同一個人?張東尹為《綠豆傳》男扮女裝減肥，差別真的超大
明星 2019年10月2日 星期三08:16 Rui
《朝鮮浪漫喜劇-綠豆傳》9月30日正式開播，據說男主角甚至比女主角還要美呢。
《綠豆傳》改編自同名漫畫，講述的是扮成女人潛伏在神秘寡婦村的男孩和不想成為妓生的女孩各自懷著秘密相遇後的故事，扮成女人潛伏在神秘的寡婦村的全綠豆和不想成為妓生的女孩董東珠，各自懷著秘密並相遇後， 展開了一段不可思議的浪漫愛情喜劇。 而張東尹就扮演綠豆，經常要穿著女裝亮相，還要扮成寡婦。
明明是男兒身，穿起女式韓服來竟然有種清新恬靜的味道，不得不說張東尹的陰柔美實在太強大了。其實張東尹為了角色也犧牲不少，努力減肥，這才成就了觀眾們現在看到的弱不禁風、纖細窈窕的身姿。
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大家還記得張東尹在電視劇《致忘記詩的你》裡的形象嗎，當時的他還還帶著嬰兒肥，下巴圓潤，臉頰也是肉肉的，還是一張鵝蛋臉。
而《綠豆傳》裡的張東潤，鵝蛋臉已經是瓜子臉了，還有了讓所有女生都羡慕的V字下巴，化上眼妝和口紅，活脫脫就是一名美少女，難怪有觀眾打趣顏值不輸女主角金所炫。
「圖：《綠豆傳》、《致忘記詩的你》」
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