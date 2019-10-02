《Produce X 101》投票真的造假了！ X1多名成员应被淘汰，淘汰组2~3人该上位
明星 2019年10月2日 星期三08:00 Rui
《Produce X 101》造假风波又来袭，这次找到了确凿证据。
首尔地方警察厅的智慧搜查队於9月1日上午出动，前往 Woollim Entertainment、MBK Entertainment 及 Starship Entertainment 进行搜查。 没过多久，韩媒《Newcut News》就独家报道了警方已经找到了节目组和经纪公司操控出道排名投票的证据。
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根据首尔地方警察厅网路搜查队透露，《Produce X 101》出道组有几名成员的实际得票并不足以让他们进入最后11人名单，而被淘汰的人中也有2~3人应该是出道组。 警方表示这样的排名实际上已经显露当时的投票存在著造假，警方也已经以涉嫌妨碍公务对负责PD等人立案调查。 接下来就是调查节目组和练习生所属经纪公司间是否存在金钱交易。
《Produce X 101》的出道组X1已於8月27日正式出道，但随著这次警方的调查，后续是否会有成员变动引发了广大粉丝的关注。
「图：《Produce X 101》」
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