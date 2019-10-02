Monsta X 28 日回归 以新专辑拓展音乐世界！ Chen 展现崭新音乐色彩 〈Dear my dear〉横扫 iTunes 专辑榜 《山茶花开时》姜河那直进的爱快要攻陷孔晓振，今晚又有新的一集可看啦！ BTOB 炫植专辑曲目表 包办全专辑词曲创作加编曲！ TXT 敲定回归日期 首张正规专辑要来了！ 「华城连环杀人案」嫌犯承认罪行：「犯下14起杀人案 & 30余起性侵案」 【多图】EXO CHEN举行SOLO迷你二辑SHOWCASE！世勋担任MC并表示：「能免费当MV主角 却用了别人」 单身女性独居千万要小心！金淑遭遇电梯惊魂，被口罩男尾随 现实中的帅哥！ 邕圣佑参加侄子周岁宴，摸头杀暖到让人融化了~❤ BTS防弹少年团确定担任FILA代言！ 明年初正式公开 没想到《很便宜，千里马超市》搞笑之余，居然有这么大颗的洋葱惹哭观众！ 前KARA队长奎利出道12年终曝恋情！与小7岁超级富三代热恋 这是同一个人?张东尹为《绿豆传》男扮女装减肥，差别真的超大 《Produce X 101》投票真的造假了！ X1多名成员应被淘汰，淘汰组2~3人该上位

《Produce X 101》造假风波又来袭，这次找到了确凿证据。

首尔地方警察厅的智慧搜查队於9月1日上午出动，前往 Woollim Entertainment、MBK Entertainment 及 Starship Entertainment 进行搜查。 没过多久，韩媒《Newcut News》就独家报道了警方已经找到了节目组和经纪公司操控出道排名投票的证据。



** 每日为你推送爱豆消息 —>立即下载APP

根据首尔地方警察厅网路搜查队透露，《Produce X 101》出道组有几名成员的实际得票并不足以让他们进入最后11人名单，而被淘汰的人中也有2~3人应该是出道组。 警方表示这样的排名实际上已经显露当时的投票存在著造假，警方也已经以涉嫌妨碍公务对负责PD等人立案调查。 接下来就是调查节目组和练习生所属经纪公司间是否存在金钱交易。



《Produce X 101》的出道组X1已於8月27日正式出道，但随著这次警方的调查，后续是否会有成员变动引发了广大粉丝的关注。

「图：《Produce X 101》」

Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻