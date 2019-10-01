粉絲為見偶像卻造成機場混亂…EXO伯賢、燦烈、SUHO紛紛通過SNS呼籲：「請遵守秩序！」
明星 2019年10月1日 星期二10:26 JiaJia
可以理解粉絲們想要看到偶像的心…但推擠和追逐真的很危險！ #EXO #SUHO #伯賢 #燦烈
EXO於上週末在臺北小巨蛋舉行「EXO PLANET #5 – EXplOration – in TAIPEI」演唱會。他們於昨日（30日）返抵韓國，為了見EXO一面，仁川機場擠滿粉絲。成員們擔心因為推擠和追逐會造成意外，紛紛通過SNS呼籲大家：「請遵守秩序！」
伯賢表示：「在機場若能遵守秩序的話，EXO-L就更好看了！要是因為我們，造成別人的困擾，我們會感到抱歉，去機場的我們也會變得有負擔！拜託各位不要跑、不要推擠，請多多注意！真的很擔心大家會受傷。」
燦烈留言：「最近覺得機場秩序變得非常危險。不僅是我們、大家，還有需要乘坐飛機而來到機場的各位乘客，也會有安全隱憂，所以就簡短發表這段話。希望不要因為機場的秩序問題及盲目拍攝，造成受傷或給我們以外的其他乘客帶來不便就好了。」
SUHO也表示：「最近覺得機場秩序變得非常危險。不僅是我們、大家，還有需要乘坐飛機而來到機場的各位乘客，也會有安全隱憂，所以就簡短發表這段話。希望不要因為機場的秩序問題及盲目拍攝，造成受傷或給我們以外的其他乘客帶來不便就好了。真心拜託大家。」
（圖片來源：SMTOWN、藝人SNS）
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留言/評論
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不理智的人怎麼會因為偶像呼籲就改變！會這麼做就是不在乎造成偶像與其他人的困擾、所謂的殘粉就是這種類型的吧？！
41分前
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李奕 那些所謂的“粉絲”到底在想什麼？有必要嗎？
1小時前