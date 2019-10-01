SuperM出道歌曲《Jopping》预告片+概念照公开！ 10/5好莱坞首演&快闪店韩美同时开幕
KPOP 2019年10月1日 星期二10:34 Sani
SM公司的超级男团SuperM近日公开了第一张迷你专辑主打歌《Jogging》的MV预告片和成员照片，真的是每一帧都帅啊！
首张专辑《SuperM》一共有5首歌，主打歌《Jogging》是Electric Pop风格，配乐雄壮、充满能量感，展现了「燃烧和享受只属於我们的舞台」的资讯， 相关人士表示：「将通过Super M不同次元的音乐和舞蹈表演展现SM Music Performance（SMP）的精髓。 」
预告片里看的出，这次的MV动用了直升机和坦克，还专程到沙漠里拍摄，真的是大手笔啊！
下面就来欣赏SuperM各位成员最新公开的预告照片吧！
KAI：
TEN：
Lucas：
伯贤：
Mark：
泰容：
泰民：
新专辑将在10月4日通过各大音乐平台公开，SuperM还将於美国当地时间10月5日在好莱坞Capitol Records Tower举办露天Showcase《SuperM : Live From Capitol Records in Hollywood》，首次带来新歌的舞台。
此外，SuperM的快闪店也将在美国和韩国同时开幕，韩国的位於狎鸥亭SM Celebrate Center（7日~13日），美国的位於好莱坞星光大道(Hollywood Walk of Fame) （当地时间6日~13日），超期待啊！
（图源：SM）
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