可能是史上最慘練習生！方藝潭靠一人之力創下單日3000萬點擊率，卻為何遲遲不能出道？
KPOP 2019年10月3日 星期四08:00 Rui
6年練習生，對嚮往站在舞台上的青少年來說真的不短。 好不容易熬過了6年，即將出道，卻眼睜睜看著一切化為泡沫，心情該多麼沮喪。
YG旗下的練習生方藝潭就深深體會到了這一心酸，看著出道泡湯。他是去年11月開播的YG出道競選節目《YG寶盒》裡最出色的練習生之一，經過努力他也確實入選了出道組，成為「TREASURE 13」的一員。
因為參加《K-POP STAR》而受到關注的方藝潭在節目之後就進入YG娛樂當起了練習生，一做就是6年。 還是練習生的他翻唱的《There’s Nothing Holdin’ Me Back》更是創下了1天點擊率3155萬次的奇跡。
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原本只需要等待出道即可，誰知2019年的YG接連遭到重創，不僅是旗下歌手頻繁爆出醜聞，就連老闆梁鉉錫也自身難保，TREASURE 13的出道計劃實際上已經化為泡沫。 因為《YG寶石盒》而出名的練習生中已經有人開始籌畫解約。
方藝潭一直都沒有消息傳出，熬過了6年練習生，好不容易等來的出道，卻就這樣「飛了」，任誰都不甘心，這也使得粉絲們擔心方藝潭的狀態，眾人紛紛提議他改簽其他公司，或者開通個人YouTube頻道活動，不知道他會做出怎樣的選擇。
「圖：《YG寶石盒》」
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