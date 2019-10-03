可能是史上最惨练习生！方艺潭靠一人之力创下单日3000万点击率，却为何迟迟不能出道？

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6年练习生，对向往站在舞台上的青少年来说真的不短。 好不容易熬过了6年，即将出道，却眼睁睁看著一切化为泡沫，心情该多么沮丧。

YG旗下的练习生方艺潭就深深体会到了这一心酸，看著出道泡汤。他是去年11月开播的YG出道竞选节目《YG宝盒》里最出色的练习生之一，经过努力他也确实入选了出道组，成为「TREASURE 13」的一员。



因为参加《K-POP STAR》而受到关注的方艺潭在节目之后就进入YG娱乐当起了练习生，一做就是6年。 还是练习生的他翻唱的《There’s Nothing Holdin’ Me Back》更是创下了1天点击率3155万次的奇迹。



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原本只需要等待出道即可，谁知2019年的YG接连遭到重创，不仅是旗下歌手频繁爆出丑闻，就连老板梁铉锡也自身难保，TREASURE 13的出道计划实际上已经化为泡沫。 因为《YG宝石盒》而出名的练习生中已经有人开始筹画解约。



方艺潭一直都没有消息传出，熬过了6年练习生，好不容易等来的出道，却就这样「飞了」，任谁都不甘心，这也使得粉丝们担心方艺潭的状态，众人纷纷提议他改签其他公司，或者开通个人YouTube频道活动，不知道他会做出怎样的选择。

「图：《YG宝石盒》」

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