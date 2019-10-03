「羅PD說要送你去月球」殷志源暴躁了XD：完全是狗屎一樣的廢話！
明星 2019年10月3日 星期四08:15 Rui
這部有著神奇的誕生經歷、堪稱萬眾矚目的綜藝《去冰島的三餐》終於來了。
綜藝雖然叫做《去冰島的三餐》，但正式全名其實應該叫《新西遊記外傳一日三餐之冰島特輯》，全因上一季的《新西遊記》中李壽根和殷志源抽到冰島極光旅行券。
對別人來說是中大獎，對李壽根和殷志源來說根本是折磨的冰島之行，誰也沒想到羅PD還給他們埋下了一個定時炸彈。羅PD開通了YouTube頻道「Channel羅羅羅」，表示如果訂閱數超過100萬就送李壽根和殷志源上月球。
對於這個偉大的計畫，當事人是怎麼想的呢？ 殷志源在日前的遊戲直播中就被問到的這個問題。他竟然還被蒙在鼓裡，一臉懵地說道：「這都是什麼狗屎一樣的廢話，月球要怎麼去？ 太空飛行員才能去月球啊，不是誰都能去的。 」
YouTube上「Channel羅羅羅」頻道開設不到2周訂閱數已經超過了60萬，按照這個速度100萬很快就能實現。 不知道到時羅PD是否真的要花費大價錢送李壽根和殷志源上月球。 而兩位當事人是否也心甘情願地被「擺佈」。
「圖：《去冰島的三餐》」
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