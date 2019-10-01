「委屈-吐舌-喲吼」具惠善IG上的情緒起伏，韓網民毒舌評論：該看病了

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具惠善頻繁地通過個人SNS公開個人狀態，雖然說SNS是私人地盤，但還是引起了網民們的不適。

9月30日，具惠善通過SNS表示：「《我是你的寵物》10月1日上市！ 已經差不多1萬本了，喲吼！ 」同時還公開了多張無表情照片。



就在2天前的9月28日，具惠善也更新了SNS，當時寫道：「努力地活著卻只剩下委屈，努力地活著只想讓時間倒流，努力地或者卻什麼也沒有，只有你一直等著我。 」這是具惠善的新書中的節選。



發完這條內容後的1個小時，她又公開了一張自拍照，配文只有短短的「吐舌」兩個字。



這兩天具惠善在IG上頻繁發文，網民們也明顯能感受到她的情感起伏，雖然有網民開始擔心其心理狀態，但更多的人則是吐槽她「精神不正常」、「該看病了」、「安宰賢總算解脫了」 等。

從具惠善IG上公開和安宰賢婚姻亮紅燈之後，就一直利用SNS爆料，一開始大眾都站在了她這一邊，紛紛指責安宰賢是渣男。 誰知沒過多久就爆出兩人的聊天內容，讓形勢大轉，安宰賢變成了忍辱負重的一方。 最新消息就是法院已經受理了兩人的結婚訴訟，到底會不會離婚一切都要等法院判決。

此外，9月1日具惠善曾表示「最後的問候」，仿佛是在暗示要中斷活動，但在SNS上卻一直很活躍，雖說IG是個人帳號，但過多的曝光引得網民們「厭煩」，留言也刻薄起來。

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