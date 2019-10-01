「委屈-吐舌-哟吼」具惠善IG上的情绪起伏，韩网民毒舌评论：该看病了

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具惠善频繁地通过个人SNS公开个人状态，虽然说SNS是私人地盘，但还是引起了网民们的不适。

9月30日，具惠善通过SNS表示：「《我是你的宠物》10月1日上市！ 已经差不多1万本了，哟吼！ 」同时还公开了多张无表情照片。



就在2天前的9月28日，具惠善也更新了SNS，当时写道：「努力地活著却只剩下委屈，努力地活著只想让时间倒流，努力地或者却什么也没有，只有你一直等著我。 」这是具惠善的新书中的节选。



发完这条内容后的1个小时，她又公开了一张自拍照，配文只有短短的「吐舌」两个字。



这两天具惠善在IG上频繁发文，网民们也明显能感受到她的情感起伏，虽然有网民开始担心其心理状态，但更多的人则是吐槽她「精神不正常」、「该看病了」、「安宰贤总算解脱了」 等。

从具惠善IG上公开和安宰贤婚姻亮红灯之后，就一直利用SNS爆料，一开始大众都站在了她这一边，纷纷指责安宰贤是渣男。 谁知没过多久就爆出两人的聊天内容，让形势大转，安宰贤变成了忍辱负重的一方。 最新消息就是法院已经受理了两人的结婚诉讼，到底会不会离婚一切都要等法院判决。

此外，9月1日具惠善曾表示「最后的问候」，仿佛是在暗示要中断活动，但在SNS上却一直很活跃，虽说IG是个人帐号，但过多的曝光引得网民们「厌烦」，留言也刻薄起来。

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