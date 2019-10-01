NCT Dream終於要舉辦第一次單獨演唱會！ 11月中旬首爾連唱兩天

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成立至今3年的NCT Dream，終於也要舉辦自己的單獨演唱會啦！

據韓媒報導，NCT Dream將於11月16日、17日兩天在首爾獎忠體育館舉辦單獨演唱會，這是去年9月在COEX SMTOWN Theater的《NCT Dream Show》之後時隔一年再次舉辦單獨演出。 據悉，這次的演唱會成員們也不僅準備了歌曲和舞蹈，還有聊天方面的內容讓人十分期待！



NCT Dream是SM公司男團NCT的10代小分隊，2016年8月25日正式出道，發表過《Chewing Gum》、《We Young》、《We Go Up》、《BOOM》等等人氣歌曲，今年7月剛剛發行新專輯《We Boom》， 音樂風格也在不斷成長和進化，通過富有個性的音樂和舞蹈展現10代青少年的面貌，廣受各國粉絲喜愛。



另外，在Billboard當地時間本月12日公佈的《年度21歲以下藝人21：Music Next Generation》裡，NCT Dream也是唯一上榜的亞洲歌手，而且是兩年連續上榜，被譽為「次時代K-Pop Leader」， 期待他們11月的演唱會啊！



（圖源：SM）

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