李民基新戲《所有人的謊言》變熱血刑警，增肥8KG反而變得更帥了？

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一到晚上10點就被強制「下班」的女愛豆：姐姐，求你們帶我玩吧！ XD李民基終於又有新作品啦！ 自從看了韓劇版《愛上變身情人》後，非常想念醜帥醜帥的他。

為什麼說李民基是醜帥呢，因為事實上他並不是一眼看上去就特別帥的人，模特出生他雖有著極好的身高比例，五官卻不怎麼好看（粉絲勿拍，歐巴的帥小編現在已經get到了）。 但是看久了你還是會get到他的帥點，加上特別適合各種面癱男演技，從《今生是第一次》到之後的《愛上變身情人》，這位醜帥歐巴已經牢牢地拴住了不少粉絲的心。



新劇《所有人的謊言》由李民基搭檔實力派女演員李裕英講述在父親突然死亡後，此前失蹤的丈夫被人砍斷的手突然出現，打破了平靜，後續將接二連三地上演一系列連環殺人案，將聚焦「只要我一個人就好」「差不多就行」「只此一次」 的這些想法所誕下的我們那些令人毛骨悚然的沉默時刻，為拯救失蹤的丈夫而成為國會議員的金瑞希（李裕英飾），和刑警趙泰植（李民基飾）兩人一起尋找真相的故事，也是一群為了自己生存下去而保持沉默的人之中， 為了活出個人樣而打破沉默的兩個人的故事。



李民基這次不演高富帥，而是化身為熱血刑警，為了符合警察的形象還特意增重了8kg，擁有了「太平洋肩」和健碩的體型，這樣追打起犯人來才更有力氣啊！！ 趙泰植雖然看起來是個冷都男，但這次和之前的面癱男人設完全不同，沒有了筆挺的西裝，換上了舒適、休閒的襯衣、牛仔褲，李民基立刻就成了諸多刑偵片裡常見的熱血刑警形象。 也因為臉上長了點肉，不似之前那樣棱角分明、線條冷冽，看上去反倒多了一絲人情味，小編似乎還從他的嘴角發現了一抹笑容！！



「圖：《所有人的謊言》、《今生是第一次》、《愛上變身情人》」

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