《Running Man》李光洙「一句話」讓台上狂流淚的宋智孝瞬間找回笑容 宋智孝將另覓新東家？不與現經紀公司續約 李敏鎬最新畫報公開：身為演員，最重要的是緊張與鬆弛間的Balance BLACKPINK Jisoo親姐上節目曝光！ 真人酷似韓孝周 完全沒有偶像包袱的FT Island李洪基剃兵哥哥頭秒羞澀 好友朴信惠送祝福：好去好回 李民基新戲《所有人的謊言》變熱血刑警，增肥8KG反而變得更帥了？ 延南洞巷內的職人咖啡：Coffee Libre！ Girl's Day Yura的7大傳奇瞬間！溫暖的上半身+資本主義下半身XD AKMU 暌違兩年開唱 全國巡演 12 月從首爾出發！ 沒想到纖瘦的IU也有「蜜腿時代」！而「蜜腿創始人」竟然不是U-IE 《西伯利亞先遣隊》李善均和金南佶設計「隱藏攝像機」，第一集就緊張精彩！ 【雷】《蒙面歌王》精靈揭開面具 選歌再度感動全場！

Coffee Libre是一家有著特殊logo的咖啡店，摔角選手用的面具，這個面具成了這家咖啡的代表標誌，偶爾在一些麵包店也會看得到，代表的是什麼意思呢？





Coffee Libre是提倡公平交易咖啡，老闆서필훈Seu Phil Hoon 是World Roasters Cup 2012年到2013年的優勝者，並且也是一位尋豆師(Green Coffee Buyer)，訪問各地的咖啡產地，直接引進農家產地的咖啡豆，並自行烘培，因此不只賣咖啡、咖啡豆，還賣咖啡生豆。



老闆甚至直接經營起咖啡莊園，位在尼加拉瓜的咖啡莊園，至今已經第四年了，老闆在介紹寫到，我們就是一群熱愛咖啡的瘋子，搭起農夫與每一位客人之間的橋樑。





不只在延南洞，還有明洞、江南、永登浦以及瓜地馬拉店：

延南洞

서울시 마포구 성미산로 198(연남동)

198 Sungmisanro Mapo-gu Seoul



明洞聖堂

서울시 중구 명동길 74 명동성당 1898광장 1층 102호

102ho 74 Myeongdonggil Jung-gu Seoul



永登浦時代廣場

서울시 영등포구 영중로 15(영등포동4가) 112호

112ho 15 Yeongjungro Yeongdeungpo-gu Seoul



江南新世界百貨公司

서울시 서초구 신반포로 176(반포동) 신세계 백화점

지하 1층 파미에스트리트

Café Libre, Famille street B1 176 Shinbanporo Seocho-gu Seoul



照片來源: @libre_pil Instagram

Chrissy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞