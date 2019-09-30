延南洞巷內的職人咖啡：Coffee Libre！

Coffee Libre是一家有著特殊logo的咖啡店，摔角選手用的面具，這個面具成了這家咖啡的代表標誌，偶爾在一些麵包店也會看得到，代表的是什麼意思呢？
Coffee Libre是提倡公平交易咖啡，老闆서필훈Seu Phil Hoon 是World Roasters Cup 2012年到2013年的優勝者，並且也是一位尋豆師(Green Coffee Buyer)，訪問各地的咖啡產地，直接引進農家產地的咖啡豆，並自行烘培，因此不只賣咖啡、咖啡豆，還賣咖啡生豆。
老闆甚至直接經營起咖啡莊園，位在尼加拉瓜的咖啡莊園，至今已經第四年了，老闆在介紹寫到，我們就是一群熱愛咖啡的瘋子，搭起農夫與每一位客人之間的橋樑。
不只在延南洞，還有明洞、江南、永登浦以及瓜地馬拉店：
延南洞
서울시 마포구 성미산로 198(연남동)
198 Sungmisanro Mapo-gu Seoul
明洞聖堂
서울시 중구 명동길 74 명동성당 1898광장 1층 102호
102ho 74 Myeongdonggil Jung-gu Seoul
永登浦時代廣場
서울시 영등포구 영중로 15(영등포동4가) 112호
112ho 15 Yeongjungro Yeongdeungpo-gu Seoul
江南新世界百貨公司
서울시 서초구 신반포로 176(반포동) 신세계 백화점
지하 1층 파미에스트리트
Café Libre, Famille street B1 176 Shinbanporo Seocho-gu Seoul
照片來源: @libre_pil Instagram
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