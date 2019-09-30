李民基新戏《所有人的谎言》变热血刑警，增肥8KG反而变得更帅了？

一到晚上10点就被强制「下班」的女爱豆：姐姐，求你们带我玩吧！ XD李民基终於又有新作品啦！ 自从看了韩剧版《爱上变身情人》后，非常想念丑帅丑帅的他。
为什么说李民基是丑帅呢，因为事实上他并不是一眼看上去就特别帅的人，模特出生他虽有著极好的身高比例，五官却不怎么好看（粉丝勿拍，欧巴的帅小编现在已经get到了）。 但是看久了你还是会get到他的帅点，加上特别适合各种面瘫男演技，从《今生是第一次》到之后的《爱上变身情人》，这位丑帅欧巴已经牢牢地拴住了不少粉丝的心。
新剧《所有人的谎言》由李民基搭档实力派女演员李裕英讲述在父亲突然死亡后，此前失踪的丈夫被人砍断的手突然出现，打破了平静，后续将接二连三地上演一系列连环杀人案，将聚焦「只要我一个人就好」「差不多就行」「只此一次」 的这些想法所诞下的我们那些令人毛骨悚然的沉默时刻，为拯救失踪的丈夫而成为国会议员的金瑞希（李裕英饰），和刑警赵泰植（李民基饰）两人一起寻找真相的故事，也是一群为了自己生存下去而保持沉默的人之中， 为了活出个人样而打破沉默的两个人的故事。
李民基这次不演高富帅，而是化身为热血刑警，为了符合警察的形象还特意增重了8kg，拥有了「太平洋肩」和健硕的体型，这样追打起犯人来才更有力气啊！！ 赵泰植虽然看起来是个冷都男，但这次和之前的面瘫男人设完全不同，没有了笔挺的西装，换上了舒适、休闲的衬衣、牛仔裤，李民基立刻就成了诸多刑侦片里常见的热血刑警形象。 也因为脸上长了点肉，不似之前那样棱角分明、线条冷冽，看上去反倒多了一丝人情味，小编似乎还从他的嘴角发现了一抹笑容！！
「图：《所有人的谎言》、《今生是第一次》、《爱上变身情人》」
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