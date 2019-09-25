韓劇《浪漫的體質》片尾必播的這首 OST 逆行音源榜奪冠，中毒性極高啊！

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這首《在搖曳的花朵中，我能感覺到你的洗髮香》（歌名就這麼長，不要懷疑XD）有四種版本，大家都聽過了嗎～！？（歌手：張凡俊）

在網上討論度極高，好評不斷的 JTBC 熱門金土劇《浪漫的體質》（每週五、六播出）即將在本週末迎來大結局，而劇迷們熟到不能再熟的主題曲《在搖曳的花朵中，我能感覺到你的洗髮香》（흔들리는 꽃들 속에서 네 샴푸향이 느껴진거야）也在前幾天榮登一位，逆行奪冠。



在上個月這首歌曲就在各大音源榜上奪下過冠軍，演唱這首OST的歌手張凡俊，就是曾以樂團Busker Busker活動的主唱，春天必聽的國民歌曲《櫻花結局》就是他們的爆紅作品。



▼張凡俊這次為《浪漫的體質》演唱的OST《在搖曳的花朵中，我能感覺到你的洗髮香》也是傳唱率極高，再次驗證了他音源強者的實力，每次電視劇裡這首歌出現時，我就忍不住跟著唱啊～。（中文歌詞可按此參考）



▼而《浪漫的體質》中的男女主角安宰弘、千玗嬉也出了合唱的版本，畫面完全甜啊～！（逆行的原因之一…XD）



▼還有這首歌也出了抒情版本，由歌手 SAya&在英（재연／音譯）合唱，當初在劇裡聽到的時候，耳朵整個亮起來了～！：



▼小編個人超喜歡張凡俊和老婆宋承雅一起合唱的版本，樸實而溫暖～。（逆行的另一個原因！）



今年必聽的一首歌！趕快推薦給你身邊的朋友吧～！

▼最後…再多放一個張凡俊自彈自唱的版本。



（圖自：장범준／Stone Music Entertainment／Melon）

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