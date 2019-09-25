韩剧《浪漫的体质》片尾必播的这首 OST 逆行音源榜夺冠，中毒性极高啊！

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这首《在摇曳的花朵中，我能感觉到你的洗发香》（歌名就这么长，不要怀疑XD）有四种版本，大家都听过了吗～！？（歌手：张凡俊）

在网上讨论度极高，好评不断的 JTBC 热门金土剧《浪漫的体质》（每周五、六播出）即将在本周末迎来大结局，而剧迷们熟到不能再熟的主题曲《在摇曳的花朵中，我能感觉到你的洗发香》（흔들리는 꽃들 속에서 네 샴푸향이 느껴진거야）也在前几天荣登一位，逆行夺冠。



在上个月这首歌曲就在各大音源榜上夺下过冠军，演唱这首OST的歌手张凡俊，就是曾以乐团Busker Busker活动的主唱，春天必听的国民歌曲《樱花结局》就是他们的爆红作品。



▼张凡俊这次为《浪漫的体质》演唱的OST《在摇曳的花朵中，我能感觉到你的洗发香》也是传唱率极高，再次验证了他音源强者的实力，每次电视剧里这首歌出现时，我就忍不住跟著唱啊～。（中文歌词可按此参考）



▼而《浪漫的体质》中的男女主角安宰弘、千玗嬉也出了合唱的版本，画面完全甜啊～！（逆行的原因之一…XD）



▼还有这首歌也出了抒情版本，由歌手 SAya&在英（재연／音译）合唱，当初在剧里听到的时候，耳朵整个亮起来了～！：



▼小编个人超喜欢张凡俊和老婆宋承雅一起合唱的版本，朴实而温暖～。（逆行的另一个原因！）



今年必听的一首歌！赶快推荐给你身边的朋友吧～！

▼最后…再多放一个张凡俊自弹自唱的版本。



（图自：장범준／Stone Music Entertainment／Melon）

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