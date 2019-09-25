TWICE《Feel Special》MV中成員「兩兩組隊」，MINA彩瑛的對視令粉絲動容TT
KPOP 2019年9月25日 星期三09:39 ZJM
發現MV的一些細節了嗎？
TWICE新歌《Feel Special》MV呈現出「兩兩相視」的畫面，MINA-彩瑛、MOMO-子瑜、多賢-SANA、志效-娜璉，只有定延獨自一人。
▼MINA-彩瑛
MINA在森林中尋覓（森林的顏色正好是代表MINA的薄荷綠），和彩瑛相隔著一個半球面。
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▼MOMO-子瑜
MOMO來到玩具店，發現了會動的玩具人偶子瑜。
▼多賢-SANA
多賢打著TWICE應援色的雨傘，走向坐在路邊無助的SANA。
▼志效-娜璉
在個人單獨鏡頭跳舞的成員只有娜璉和志效，娜璉出現在志效身後的無數台電視螢幕中。
▼定延
1.九人群舞之後，下一秒的鏡頭卻剩下定延自己。 2.這個孤身一人的定延看向在樓梯上的九人，九人中也有定延，定延看定延，有兩個定延。
▼相信看到這裡，你會想再刷一遍MV吧？
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因為MINA正因恐慌障礙缺席活動，「MiChaeng（Mi彩）」在MV中此時無聲勝有聲的相視而笑令MiChaeng CP粉感懷良多，翻出以前的GIF。。
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圖：JYP、theqoo
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