安宰賢＆具惠善上週提交離婚訴訟：離婚與否全看法院怎麼判！
明星 2019年9月25日 星期三08:00 Rui
上週安宰賢和具惠善向水原地方法院家庭法院提起了離婚訴訟。
離婚訴訟是夫妻中一方以對方歸責理由為依據向法院申請離婚的程式，訴訟離婚與協定離婚不同，離婚與否以及其他相關問題將通過法院判決確定。 根據韓國相關法律，在夫妻一方遞交離婚訴狀後，法院將通過郵件通知另一方。而有韓媒爆料稱，提交訴狀意味著安宰賢與具惠善並非協定離婚，而是夫妻其中一方以另一方的過失為依據向法院申請離婚。
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從具惠善IG上爆料安宰賢厭倦了自己想要離婚之後，兩人的婚姻就成為了廣大民眾的焦點。然而他們的事情並非像具惠善在網路上曝光的那樣，數次發生反轉，安宰賢從一開始被罵渣男，到後來大批民眾站隊支持他，具惠善的路人緣也因為自己的不斷爆料快被消耗完。近日，具惠善在IG上傳了一組自拍照，並配文「重新開始」，暗示自己和安宰賢的離婚事情會告一段落。 而安宰賢除了之前的聲明外依舊沒有任何回應。
「圖：KSD、具惠善IG」
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