安宰贤＆具惠善上周提交离婚诉讼：离婚与否全看法院怎么判！
明星 2019年9月25日 星期三08:00 Rui
上周安宰贤和具惠善向水原地方法院家庭法院提起了离婚诉讼。
离婚诉讼是夫妻中一方以对方归责理由为依据向法院申请离婚的程式，诉讼离婚与协定离婚不同，离婚与否以及其他相关问题将通过法院判决确定。 根据韩国相关法律，在夫妻一方递交离婚诉状后，法院将通过邮件通知另一方。而有韩媒爆料称，提交诉状意味著安宰贤与具惠善并非协定离婚，而是夫妻其中一方以另一方的过失为依据向法院申请离婚。
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从具惠善IG上爆料安宰贤厌倦了自己想要离婚之后，两人的婚姻就成为了广大民众的焦点。然而他们的事情并非像具惠善在网路上曝光的那样，数次发生反转，安宰贤从一开始被骂渣男，到后来大批民众站队支持他，具惠善的路人缘也因为自己的不断爆料快被消耗完。近日，具惠善在IG上传了一组自拍照，并配文「重新开始」，暗示自己和安宰贤的离婚事情会告一段落。 而安宰贤除了之前的声明外依旧没有任何回应。
「图：KSD、具惠善IG」
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