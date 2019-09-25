「宇宙大明星」金希澈這一生最後悔的事情是？「要是不這樣 身高或許還會再長吧」
綜藝 2019年9月25日 星期三08:20 JiaJia
看到父母失望的神情，希澈「說戒就戒」…這也是為了健康著想啊！
於上週日（22日）播出的SBS《我家的熊孩子》中，公開Super Junior希澈因成為「禁菸宣傳大使」拍攝廣告。他穿上古裝，並且黏貼鬍子，大家紛紛表示：「真是適合～」希澈也公開自己一生中後悔的事情，就是「吸菸」。
他表示，若是不吸菸的話，應該會再長高一點，雖然不會像徐章煇那麼高。而且他不能吃像拉麵一樣燙嘴的東西，因為當時吸菸抽得太凶，所以後悔了。希澈說：「要是回到以前，絕對不會抽菸。目前是戒菸第十年。」
坐在棚內與其他媽媽一起觀看此段影片的希澈媽媽，也透露發現兒子吸菸時當下的心境：「廁所的天花板有個小小的空間。某天，它變得歪歪斜斜，覺得奇怪就把它打開，才發現裡面全是菸頭。心中五味雜陳，但什麼話都說不出來，就算說了（兒子）也聽不進去的感覺。」
所以，希澈媽媽與希澈爸爸把菸頭放在兒子面前，讓他自己看著辦。因為爸媽失望的神情，所以兒子就戒菸了。
（圖片來源：SBS《我家的熊孩子》）
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