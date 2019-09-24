「大勢愛豆生日禮物的水準～」粉絲為IZ*ONE張元英慶生，送上大手筆禮物！

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IZ*ONE的長腿妹妹張元英最近的生圖為她又圈了不少粉絲，雖然才16歲但完美的身材比例讓無數女生羡慕。

作為IZ*ONE C位出道的張元英蛋臉小翹唇，面容清秀，臉部膠原蛋白豐富，氣質偏甜美可愛，使廣大姐姐粉和宅男粉中的完美妹妹，8月31日才剛剛過了自己16歲的生日，收到一大波禮物，著實讓人羡慕啊。

為了慶祝本命迎來第16個生日，張元英的粉絲俱樂部在準備禮物上也是下了不少功夫，禮物的品質更是讓人震驚。粉絲們知道張元英更偏愛帶包鏈的背包，於是特別挑選了奢侈品牌Gucci的白色款鏈條包，顏色清新，十分符合張元英的甜美氣質。



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16歲的女孩比起高跟鞋穿最多的還是平底鞋，粉絲們考慮到這點特別準備了LV的白色平底鞋，金色的LOGO是整個設計的點睛之筆。



粉絲們的愛並沒有到此為止，已經是天氣漸冷的秋天，怎麼能少了時尚的風衣呢，於是粉絲們又為她買了米色風衣，搭上之前的鞋子和包包，一身穿起來既溫暖又不失時尚。



除此之外，粉絲們還為張元英準備了腿部按摩器，看來眾人是擔心她行程太多，希望她的腿好好休息一下吧~



禮物還有服裝、化妝品等等等等，可以說是因有盡有~



粉絲們把禮物堆放整齊後還拍了認證照，放了滿滿一地，還每個包裝上都精心貼上紫色的花，一看就十分精緻。 讓不少人看了羡慕不已，紛紛留言表示：「別人的16歲」、「這些禮物也太棒了吧」、「好羡慕元英啊~」等。



「圖：PANN」

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