「大势爱豆生日礼物的水准～」粉丝为IZ*ONE张元英庆生，送上大手笔礼物！

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IZ*ONE的长腿妹妹张元英最近的生图为她又圈了不少粉丝，虽然才16岁但完美的身材比例让无数女生羡慕。

作为IZ*ONE C位出道的张元英蛋脸小翘唇，面容清秀，脸部胶原蛋白丰富，气质偏甜美可爱，使广大姐姐粉和宅男粉中的完美妹妹，8月31日才刚刚过了自己16岁的生日，收到一大波礼物，著实让人羡慕啊。

为了庆祝本命迎来第16个生日，张元英的粉丝俱乐部在准备礼物上也是下了不少功夫，礼物的品质更是让人震惊。粉丝们知道张元英更偏爱带包链的背包，於是特别挑选了奢侈品牌Gucci的白色款链条包，颜色清新，十分符合张元英的甜美气质。



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16岁的女孩比起高跟鞋穿最多的还是平底鞋，粉丝们考虑到这点特别准备了LV的白色平底鞋，金色的LOGO是整个设计的点睛之笔。



粉丝们的爱并没有到此为止，已经是天气渐冷的秋天，怎么能少了时尚的风衣呢，於是粉丝们又为她买了米色风衣，搭上之前的鞋子和包包，一身穿起来既温暖又不失时尚。



除此之外，粉丝们还为张元英准备了腿部按摩器，看来众人是担心她行程太多，希望她的腿好好休息一下吧~



礼物还有服装、化妆品等等等等，可以说是因有尽有~



粉丝们把礼物堆放整齐后还拍了认证照，放了满满一地，还每个包装上都精心贴上紫色的花，一看就十分精致。 让不少人看了羡慕不已，纷纷留言表示：「别人的16岁」、「这些礼物也太棒了吧」、「好羡慕元英啊~」等。



「图：PANN」

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