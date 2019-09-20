離開SM的Luna竟然要到靠IG打廣告賣貨？現況讓粉絲擔憂！

2019年是f(x)出道的第十個年，雖然是一個10年老團，但其實團隊已經有四年沒有合體活動了，這對任何一支愛豆團來說都是致命的，最可憐的還是粉絲，整日整夜地盼望著她們回歸。
先是Amber公開宣佈將離開東家SM娛樂，而Luna也在近期的直播中表示不再與SM公司續約。 f(x)雖然沒有官方宣佈解散，但因為成員們的陸續離開，實質上已經名存實亡，讓粉絲們心痛不已。
這邊Luna剛剛透露要離開SM，那邊網路上就有網民貼出了她的SNS近況，疑似她通過IG打廣告賣東西。 從化妝品、到二手衣服，再到二手名牌包包。
Luna賣掉的包包和衣服都是自己的舊物，她還特意標明是自己的愛藏品，還讓想要諮詢價格的粉絲網友們私訊她~而Luna也在SNS上表示正在籌備Free Market中~
這一行為還是讓不少粉絲看了有些心酸，明明是有實力的歌手，也曾登頂過K-POP巔峰，現在卻到要賣掉自己的舊物，接無名品牌小廣告的地步。當然也有不少粉絲力挺Luna，表示「勤儉節約是好品德，自己不要的舊物為何不能賣給想要的人？ 」、「自己用得好的東西為什麼不能分享給粉絲？ 」等。
「圖：Luna IG」
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