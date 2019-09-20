离开SM的Luna竟然要到靠IG打广告卖货？现况让粉丝担忧！

离开SM的Luna竟然要到靠IG打广告卖货？现况让粉丝担忧！

明星   2019年9月20日   星期五10:22   Rui   9

2019年是f(x)出道的第十个年，虽然是一个10年老团，但其实团队已经有四年没有合体活动了，这对任何一支爱豆团来说都是致命的，最可怜的还是粉丝，整日整夜地盼望著她们回归。

先是Amber公开宣布将离开东家SM娱乐，而Luna也在近期的直播中表示不再与SM公司续约。 f(x)虽然没有官方宣布解散，但因为成员们的陆续离开，实质上已经名存实亡，让粉丝们心痛不已。

这边Luna刚刚透露要离开SM，那边网路上就有网民贴出了她的SNS近况，疑似她通过IG打广告卖东西。 从化妆品、到二手衣服，再到二手名牌包包。

Luna卖掉的包包和衣服都是自己的旧物，她还特意标明是自己的爱藏品，还让想要谘询价格的粉丝网友们私讯她~而Luna也在SNS上表示正在筹备Free Market中~

而化妆品则是某小众品牌，Luna也十分卖力地打广告。

这一行为还是让不少粉丝看了有些心酸，明明是有实力的歌手，也曾登顶过K-POP巅峰，现在却到要卖掉自己的旧物，接无名品牌小广告的地步。当然也有不少粉丝力挺Luna，表示「勤俭节约是好品德，自己不要的旧物为何不能卖给想要的人？ 」、「自己用得好的东西为什么不能分享给粉丝？ 」等。

「图：Luna IG」

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留言/评论
  • Kit Chan
    加油😢
    1小时前
  • Lam Tai Tai
    千頌依
    1小时前
  • HuiHan Jung
    請不要看到什麼評論就寫出來好嗎 請多看一些有親自去的粉絲寫出來的事實 她這些二手拍賣的金額都會當作公益
    23分前
  • 郑紫妍
    先不聊賣什麼、做什麼，我覺得只要他是做著自己喜歡的事，過得好就好了，別人怎樣生活也由不得我們去多管
    1小时前
  • Wendy Shyu
    這還好吧 用不到的東西賣掉很正常啊
    1小时前
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