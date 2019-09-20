樂童音樂家下週舉辦免費音樂會！ 新歌《航海》純聲版公開
明星 2019年9月20日 星期五10:27 Sani
樂童音樂家終於要回來了！ 真的等你們太久了啊~
昨日YG娛樂在官方Blog宣佈，樂童音樂家將於9月29日（下周日）晚7:30在汝矣島漢江公園的水光舞台舉辦第二次露天音樂會《秋夜的航海》，和樂隊一起，現場帶來新歌《 航海》等等的演出！
這次音樂會不進行售票，也就是說可以免費聽到樂童的好聲音啦~最先入場的一部分觀眾還能獲得小小的紀念品，無法到現場的人也可以通過NAVER Now.和NAVER Live等平臺欣賞現場直播。
樂童音樂家2016年5月5日舉辦過第一次露天音樂會《思春期入門in首爾林》，這次時隔三年重回街頭，想必會展現出更加成熟的音樂風格，讓人非常期待啊！
同時，樂童音樂家的新專輯也終於要來了！即將在25日發行時隔2年的第三張專輯《航海》：
昨日公開了專輯同名主打歌《航海》只有一把木吉他伴奏的人聲版，好聽！ 能再次看到兄妹一起唱歌、彈琴和互動，真的是太幸福啦：
（圖源：YG）
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