萌力全開！BT21進攻HOLA週年慶，最後倒數放大絕！限量品只有4天

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從8月就開始的HOLA週年慶，今年請到紅遍全銀河系的宇宙明星BT21入侵每位地球人的家！

不知不覺週年慶也接近尾聲，在這倒數時刻HOLA放出大絕，要讓最新一波台灣限定的聯名商品萌翻全台，讓小編忍不住大喊：「天啊啊啊啊啊～太可愛了吧ㅠㅠ」



在這邊先幫各位阿米劃重點，最後限時活動從9/26（四）開始！很重要千萬不能忘記，尤其是如果錯過這四天9/26（四）-9/29（日）的限時加購購物袋的話，就再...也...買、不、到、了！！



BT21收納式購物袋，放在自己的包包不佔空間，隨身攜帶輕巧方便又環保，尼龍材質防潑水又耐用，而且容量超大，帶去上班隨時備用，或是假日到附近超市買東西都超合適！口袋設計讓小東西另外放，不怕撈不到。小編最常用的時機大概就是，在演唱會場外買周邊拿應援物的時候可以裝一堆...



粉紅、粉藍的柔和色系，搭配我們可愛的宇宙明星，上面居然還有BT21的簽名～哇嗚嗚嗚嗚萌翻ㅠㅠ這麼可愛的購物袋只有9/26（四）-9/29（日）在HOLA實體店才能入手，四天期間內不限消費金額即可加購，加購價超～佛心，居然一張百元鈔就有找，只要99元就可以獲得這萌萌購物袋！每人限購2個，走在路上一定變成全場焦點，因為實在太可愛啦！



另外一項新品同樣在9/26（四）上市，就是超超超超可愛的台灣限定坐姿玩偶！每隻只要$699~~坐在那裡的呆萌樣讓人好想每隻都抓來抱抱。



但你以為他們就是單純的玩偶而已嗎？NoNoNo~~我們宇宙明星怎麼可能只有觀賞抱抱的功能而已呢？每一隻玩偶的小手手裡面都有磁鐵...沒錯！可以讓他們牽手手圍圈圈跳火舞（誤）！！



嗚嗚嗚嗚嗚太療癒了啦怎麼這樣可愛ㅠㅠ這到底哪個員工提出的創意拜託老闆幫他加雞腿！！除此之外也有個別的專屬項鍊配件（但是Shooky沒脖子很可憐只能吊在標籤上），項鍊取下搖身一變就能成為吊飾，百變多功能只有我們寶寶們才有～阿米們最喜歡哪一隻呢？（謎之音：當然要整組收啊！）



接著是小編私心推薦，小資阿米的必備單品--翻轉頸枕。



絕對不能錯過多功能的可愛寶寶們，跟他們一起待在家的時候，他們就是最親密的玩偶，抱著看演唱會DVD，身心靈一起得到滿足～真的是做夢都會笑！



如果要放在辦公室就更多用途了，午休時可以當午睡枕，小編用一般的枕頭午睡會怕悶住鼻子不舒服反而睡不好，姿勢都是整個脖子扭向一邊，睡醒都有「烙枕」的感覺非常不舒服ㅠㅠ而頸枕涼感的表面和中間的空隙讓小編輕鬆趴著睡不怕悶。認真上班辦公時可以當作腰靠，減輕腰部負擔。



最重要的是～連出國追星都能帶上飛機使用！頸枕的圖樣跟顏色繽紛多彩，每一隻都有不同的特色，雖然小編平常最喜歡RJ，但頸枕這款超級喜歡Mang的粉嫩夢幻紫，完全少女心大爆炸！ $599就能獲得可愛實用又多功能的頸枕娃娃，太不可思議了！這怎麼能只買一款，老闆全部給我各來一個啊啊啊啊啊（剁手



最後是HOLA會員才能擁有的野餐墊，正值秋天完全是適合野餐的好日子，帶著BT21玩偶們出門，叫份炸雞想像自己是韓國歐膩坐在漢江邊野餐，身邊子孫滿堂(?)多麼的愜意～



不過有沒有發現前面暗藏玄機呢？內～你沒看錯...只有會員才有資格買它，而且會員獨享價只要199元！全台限量4000個售完為止，活動只到10/2（三），限時又限量總是殘酷的，還不趕快手刀加入HOLA會員？！

讓可愛的BT21聯手HOLA充斥我們生活的每個角落，把握週年慶最後時間，到HOLA就能一次擁有，溫暖阿米們的舒服小窩！不多說了，週年慶只到10/2（三），小編要立刻去加入HOLA會員，9/26（四）還要手刀衝去門店買購物袋，好忙好忙～最後還是得說，到底哪來這麼多創意，完全佩服，拜託HOLA收下我的膝蓋XDD

各位阿米們快點一同到HOLA購買吧～～～

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