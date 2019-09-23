演唱會後被粉絲目擊需有人攙扶才能下車…EXO伯賢健康狀況引擔心！本人親自回應：「只是腿麻了…大家知道那種感覺吧？」

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伯賢除了EXO的行程，目前還要兼顧SuperM的活動，粉絲們當然會「放大檢視」…











EXO於上週五至週日（20至22日）於泰國曼谷舉行「EXO PLANET #5 - EXplOration - in BANGKOK」演唱會，和當地3萬3千名粉絲們一同度過。而本週六及週日，「EXO PLANET #5 - EXplOration」將移師至「台北小巨蛋」。

結束三天的演唱會後，有粉絲在飯店門前守候，卻目擊伯賢需要有人攙扶才可以下車。粉絲們忍不住透露了心疼的聲音，還可以聽到有人用中文問：「邊伯賢怎麼了？？？」該影片瞬間成為話題。（來源：Twitter＠YokN05817496）



有粉絲留言：「要瘋了...他都不能自己出來。必須讓保安從車裡攙扶才能出來...啊拜託讓伯賢好好休息吧...我真的太驚訝了現在連話都說不出來...手都在抖」

非常「寵粉」的伯賢也親上火線，他回覆粉絲推文並親自解釋：「很多粉絲都在擔心...其實是因為在車裡腳麻了...所以才被扶著出來...大家知道腿麻了走不了路的感覺吧...好羞愧...」才稍微減緩大家激動和不捨的情緒。

（圖片來源：SMTOWN）

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