《Camping CLub》Fin.K.L時隔14年重現經典舞台《致我的男朋友》《永遠的愛》
綜藝 2019年9月23日 星期一11:24 Sani
有生之年還能看到Fin.K.L的姐姐們重聚演出，真的太夢幻了啊！ 每個人都還是那麼年輕那麼美，真的讓人淚奔~~
昨晚播出的《Camping Club》裡，Fin.K.L四個人終於迎來了和粉絲們見面的時刻，成宥利和李真還提前精心準備了event，其他成員也早早就到現場向歌迷們分發麵包和咖啡， 還和大家一起做遊戲。
當然這天的高光時刻還是Fin.K.L時隔14年的合體舞台演出！ 這次她們唱了好多經典歌曲，而李真和成宥利因為在Fin.K.L之後都沒有登上舞台的機會，開始之前一度十分緊張，但音樂一響，大家仿佛就立刻回到了從前的模樣！ 第一首是出道曲《Blue Rain》，立刻就把粉絲帶入淚海：
經典的《致我的男朋友》！ 大家還是那麼年輕有活力，仿佛從20年輕穿越過來一樣啊！
雖然上臺前說好不哭，但成宥利在演唱《你不會知道》時還是流下了眼淚：「聽到應援的喊聲真的太感動了。 」
安可舞台是《永遠的愛》，李真披上了熟悉的紅色斗篷，成宥利還模仿了「仙女棒舞」，氣氛真的太棒了！
最後，《Camping Club》其實要結束了，本周日就會播出最後一期，預告片裡大家被問到「Fin.K.L是什麼」時都陷入了沉思，雖然很好奇她們的回答，但又有點捨不得看完啊~~
（圖源：《Camping CLub》）
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